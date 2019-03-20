Порошенко объявил о завершающих испытаниях крылатых ракет и реактивной артиллерии

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко объявил, что в ближайшее время в стране будут завершены испытания крылатых ракет.

"В ближайшее время предусмотрено проведение завершающих испытаний, в том числе и крылатых ракет, а также высокоточных систем залпового огня повышенной дальности", - сказал он, выступая в среду на полигоне в Хмельницкой области, где наблюдал за полетами беспилотников ("Bayraktar TB2"), поставленных Вооруженным силам Украины Турцией.

По словам Порошенко, сейчас приоритетом является завершение разработок нового и модернизированного вооружения и его серийное производство. "В частности, ракетных комплексов "Ольха-М", "Нептун", 155-миллиметровых артиллерийских систем "Богдана", реактивных систем залпового огня "Верба-1", беспилотного разведывательно- ударного комплекса "Сокол", - перечислил он.

За последнее время армии, продолжил Порошенко, передано свыше 23 тыс. образцов вооружений. "И сегодня передаем для нужд ВСУ очередную партию из более чем 400 единиц вооружения и техники. И эти шаги буду продолжены", - добавил глава государства.