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Арест главреда "РИА Новости Украина"

Суд Киева передал дело Вышинского на рассмотрение объединенной кассационной палаты

Главред "РИА Новости Украина" назвал это "маленькой победой"

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда. Как передает корреспондент ТАСС, такое решение было вынесено судом в среду.

"Удовлетворить частично ходатайство защитников, передать дело на рассмотрение объединенной кассационной палаты Верховного суда", - сказал председательствующий судья. Адвокаты просили суд передать дело на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Вышинский назвал решение суда "маленькой победой". "Любая коллегия признала бы [дело] незаконным", - сказал журналист.

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УкраинаАрест главреда "РИА Новости Украина"
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