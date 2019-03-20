Суд Киева передал дело Вышинского на рассмотрение объединенной кассационной палаты

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение дела главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского о незаконности его задержания в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда. Как передает корреспондент ТАСС, такое решение было вынесено судом в среду.

"Удовлетворить частично ходатайство защитников, передать дело на рассмотрение объединенной кассационной палаты Верховного суда", - сказал председательствующий судья. Адвокаты просили суд передать дело на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

Вышинский назвал решение суда "маленькой победой". "Любая коллегия признала бы [дело] незаконным", - сказал журналист.