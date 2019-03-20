Президент Молдавии соберет новоизбранный парламент на первое заседание 21 марта

КИШИНЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон соберет новоизбранный парламент на учредительное заседание 21 марта. Об этом глава республики сообщил в ходе брифинга в среду.

"Подписал указ о проведении первого заседания нового парламента страны 21 марта", - сказал Додон.

После учредительного заседания у депутатов будет три месяца на формирование парламентского большинства и нового правительства. В противном случае парламент будет распущен, и будут объявлены досрочные выборы.

По итогам выборов 24 февраля в 101-местный парламент Молдавии избраны три партии и блок, но никто из них не получил 51 мандат для формирования правительства. Лидером стала поддерживающая президента и восстановление отношений с Россией оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова с 35 мандатами, у контролирующей правительство проевропейской Демократической партии Молдовы - 30 мест, проевропейский оппозиционный блок Acum получил 26. В законодательный орган также прошли семь депутатов партии "Шор" и трое независимых.

Ранее социалисты и демократы пригласили Acum к переговорам, однако оппозиционеры отвергли любые альянсы в будущем парламенте.