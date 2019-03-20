Суд Киева отклонил иск Бойко об отказе демонстрировать его предвыборные ролики

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева отказал в удовлетворении иска кандидата в президенты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко к Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) о незаконности отказа в размещении его предвыборных роликов. Об этом сообщила в среду пресс-служба НОТУ.

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"Суд установил, что истцом не представлено никаких доказательств противоправности действий Общественного вещателя. Кроме того, суд отметил, что НОТУ не нарушала требований действующего законодательства о выборах, так же как не нарушала и никаких прав Юрия Бойко как субъекта избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Ранее "Оппозиционная платформа - За жизнь" обращалась к НОТУ с просьбой о размещении политической рекламы Бойко, но получила отказ. В НОТУ утверждают, что отказ связан с наличием "ряда нарушений законодательства в предоставленной рекламе", в связи с чем Бойко "просили устранить такие нарушения для дальнейшей возможности размещения в эфире".

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге Владимир Зеленский, второе и третье места делят действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Вслед за ними в рейтинге идет кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.