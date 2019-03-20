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Brexit
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Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня

Изначально процедура выхода страны из Евросоюза была запланирована на 29 марта
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© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Британское правительство направило ЕС официальный запрос об отсрочке выхода страны из сообщества до 30 июня. Об этом в среду заявила, выступая в парламенте, премьер-министр королевства Тереза Мэй.

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"Сегодня я написала главе Евросовета Дональду Туску, проинформировав его о том, что Великобритания просит отсрочки Brexit до 30 июня", - сказала глава правительства.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС получил запрос Великобритании о переносе Brexit, изначально запланированного на 29 марта. Он провел телефонный разговор с Мэй, в котором она передала просьбу.

Дипломатический источник в Брюсселе заявил, что официальное письмо с британским запросом передано Туску.

Теги
ВеликобританияТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодBrexitМэй, Тереза
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