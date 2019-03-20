Эксперты: Мэй может подать в отставку при отсрочке Brexit более трех месяцев

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй может быть вынуждена подать в отставку в том случае, если выход Великобритании из состава ЕС будет отсрочен больше, чем на три месяца. С такими оценками выступили в среду ведущие политические обозреватели вещательной корпорации Би-би-си и газеты Daily Telegraph .

"Жесткие заявления премьер-министра могут означать, что она может подать в отставку, если парламент или ЕС вынудят ее отложить Brexit на более поздний срок, чем конец июня", - написала на своей странице в Twitter политобозреватель Би-би-си Лора Кюнссберг, мнение которой разделяет ее коллега из Daily Telegraph Стивен Суинфорд.

Выступая в среду перед британским парламентом, Мэй сообщила, что направила запрос президенту Европейского совета Дональду Туску об отсрочке Brexit на три месяца. Она также подчеркнула, что, как премьер-министр, "не готова откладывать Brexit на более долгий срок, чем 30 июня".

Решение Мэй подвергли критике как некоторые ее однопартийцы, так и оппозиция. Евроскептики-тори утверждают, что перенос Brexit с 29 марта на более поздний срок будет предательством интересов британцев, голосовавших за выход страны из ЕС, и уставших от того, что процесс постоянно заходит в тупик. Члены оппозиционной Лейбористской партии в свою очередь утверждают, что кабинет Мэй пытается ограничить парламентариев слишком жесткими временными рамками в попытке заставить их либо утвердить проект соглашения с Брюсселем, либо согласиться на Brexit без сделки.

Отсрочка Brexit до конца июня может оказаться неприемлемой и для Евросоюза, за которым остается решение о конкретных сроках. Агентство Reuters со ссылкой на документ Еврокомиссии сообщает, что оптимальными вариантами в Брюсселе считают либо отсрочку до 23 мая - до начала выборов в Европарламент - либо на более длительный срок, по меньшей мере до конца года.

Статья 50 Лиссабонского договора о Европейском союзе предусматривает возможность продления двухгодичного срока, который отводится стране - члену ЕС для выхода из сообщества, если данная инициатива получит единогласное одобрение Европейского совета.