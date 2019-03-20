КС Испании подтвердил отстранение Пучдемона от должности депутата парламента Каталонии

МАДРИД, 20 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Испании подтвердил временное отстранение бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона от должности депутата парламента региона. Об этом говорится в распространенном в среду постановлении суда.

Изначально данное решение было принято в Верховном суде страны в июле 2018 года. Орган аргументировал данную меру тем, что экс-лидеру автономии, который бежал от испанского правосудия в Бельгию, предъявлено обвинение в подстрекательстве к бунту. В свою очередь Конституционный суд Испании "единогласно решил отклонить просьбу Пучдемона временно приостановить действие" решения Верховного суда.

КС также отклонил иски еще двух каталонских политиков Жорди Туруля и Хосепа Руля, которые проходят по делу, связанному с сепаратистским процессом. Они просили приостановить процесс по их делу в Верховном суде из-за отсутствия беспристрастности.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе автономии из состава королевства. Мадрид, с самого начала называвший этот референдум нелегитимным, отказался признать его результаты. 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали никогда ранее не применявшуюся 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

12 февраля 2019 года в Верховном суде страны начались слушания по делу лидеров сепаратистского процесса. Перед судом предстали 12 фигурантов, в том числе бывший заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также экс-члены кабмина и парламента региона. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу политиков в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.