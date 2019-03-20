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Кризис в Сирии
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МИД Казахстана сообщил, что переговоры по Сирии в Астане намечены на 20-е числа апреля

Конкретные даты пока не называются

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Международная встреча по Сирии в Астане намечена в 20-х числах апреля. Об этом в среду сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

"Сейчас страны-гаранты обращаются к нам с предложением провести встречу в конце апреля, в 20-х числах, но конкретно к нам дат не поступило", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о дате международной встречи по Сирии в Астане.

Он пояснил, что астанинский процесс продолжится под своим прежним названием после переименования Астаны в Нурсултан. "Астанинский процесс получил свое название, поэтому его формат будет продолжаться под тем же лозунгом", - уточнил дипломат.

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