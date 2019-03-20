В Раду внесли законопроект об обязательных дебатах между победителями первого тура выборов

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Законопроект о проведении обязательных дебатов между двумя победителями первого тура президентских выборов зарегистрировали в украинском парламенте. Об этом сообщила первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

"Сегодня мы с Марией Ионовой [депутат Рады] зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов перед вторым туром. Избиратели должны сделать осознанный, а не скайп-выбор", - написала она в Facebook, приложив копию соответствующего документа.

Инициатива направлена на моделирование ситуации, при которой во второй тур выйдут действующий президент Петр Порошенко и кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский. "Петр Порошенко готов к дебатам с кем-либо, кто выйдет во второй тур. А вот в случае выхода туда персонажа Зе есть предчувствие, что кукловоды попытаются его спрятать от народа на три недели [до даты проведения второго туда]", - написала она, под "Зе" имея в виду Зеленского.

Геращенко пояснила законодательную инициативу тем, что она "против превращения выборов в выборы кота в мешке".

Согласно данным опроса украинской социологической группы "Рейтинг", лидером президентской гонки является Зеленский с результатом 24,9%. За ним следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,8%) и Петр Порошенко (17,4%).

Моделирование второго тура, согласно опросу, показало, что Тимошенко держит первенство в паре с Порошенко - 28% против 19%. Однако в случае выхода во второй тур с Зеленским, она ему уступает - 35% против 22%. В паре с Порошенко Зеленский выигрывает с результатом 39% против 19%, а с главой партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко Зеленский побеждает с результатом 34% против 26%.

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