Вице-премьер Алжира вновь подтвердил, что Бутефлика передаст власть новому президенту

ТАСС, 20 марта. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика передаст власть новому, демократически избранному президенту после проведения выборов. Об этом, как передает агентство Reuters , заявил в среду в Берлине вице-премьер, министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра.

"План по выходу из сложившейся ситуации, представленный Бутефликой 11 марта, заключается в том, что президент принял решение не выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах. Сроки проведения выборов определит независимая национальная конференция", - отметил он.

По словам Ламамры, президентские выборы состоятся после национальной конференции и принятия новой конституции. "К тому времени мандат Бутефлики закончится, и полномочия главы государства будут переданы человеку, которого выберет алжирский народ", - подчеркнул вице-премьер. Ранее на текущей неделе Ламамра выступил со схожими тезисами во время рабочих поездок в Рим и Москву.

Кроме того, на пресс-конференции в Берлине Ламамра вновь подчеркнул, что "алжирское государство и народ не хотят иностранного вмешательства в дела страны". "Мы внимательно отслеживаем то, что делают алжирские граждане на протяжении последних недель", - цитирует его информационный портал TSA. Ламамра также высказался за участие всех слоев алжирского общества в выработке новой конституции.

11 марта 82-летний Бутефлика, находящийся на высшем посту с 1999 года, в послании к нации объявил об отказе баллотироваться на пятый срок, отсрочке ранее намеченных на 18 апреля выборов, перестановках в правительстве и запуске общенациональной конференции, которая призвана разработать новый проект конституции страны. Дата выборов нового главы государства, отмечал он, будет определена уже после проведения реформ и принятия на референдуме нового Основного закона страны.

Однако оппозиция отвергла диалог с властями, а также отказалась участвовать в общенациональной конференции. Противники правящего режима заявили о намерении продолжать массовые манифестации и добиваться от Бутефлики и его окружения немедленного ухода.