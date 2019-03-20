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Трамп раскритиковал мужа советницы, заявившего, что у президента расстройство психики

Президент США считает, что Джордж Конуэй злится на него из-за того, что ему не дали желаемую должность

ТАСС, 20 марта. Президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал супруга своего старшего советника Келлиэнн Конуэй, который ранее заявил, что Трамп страдает нарциссическим расстройством личности.

"Джордж Конуэй, которого знакомые часто называют мистер Келлиэнн Конуэй, очень ревнует к успеху своей жены и злится, что я с ее помощью не дал ему должность, которую он так отчаянно хотел. Я едва знаю его, но просто посмотрите: абсолютный неудачник и ужасный муж!" - написал президент США в Twitter.

Как поясняет телеканал CNN, Трамп имел в виду должность в министерстве юстиции США, на которую юрист Конуэй претендовал в июне 2017 года, но затем снял свою кандидатуру с рассмотрения.

Ранее CNN сообщал, что Джордж Конуэй долгое время критиковал Трампа на своей странице в Twitter, в частности, в понедельник он опубликовал список симптомов нарциссического расстройства личности и антисоциального расстройства личности и написал, что "американцам следует серьезно задуматься о психическом состоянии Трампа".

CNN также отмечает, что сама Келлиэнн Конуэй заявила журналистам, что она не разделяет взгляды мужа.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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