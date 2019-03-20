Франция выступит против отсрочки по Brexit, если Мэй не предоставит гарантий

ПАРИЖ, 20 марта. /ТАСС/. Франция выступит за отклонение просьбы премьер-министра Великобритании о предоставлении отсрочки выхода королевства из состава Евросоюза, если она не предоставит достаточных гарантий успешности ее стратегии. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижней палате парламента).

По его словам, у Мэй есть два варианта: "либо одобрить сделку о выходе в британском парламенте, либо выйти без сделки". "Если Мэй не сможет представить Европейскому совету достаточных гарантий надежности ее стратегии, это приведет к тому, что ее запрос о предоставлении отсрочки будет отклонен", - подчеркнул он.

Ранее представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что ЕС "не будет предоставлять автоматическую отсрочку Великобритании" по Brexit. "Необходимо, чтобы премьер-министр Великобритании объяснила нам, на какой срок, для чего [необходимо перенести Brexit], и какие гарантии она может дать", - отметил он.

Мэй, выступая в парламенте, объявила, что запросила ЕС о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня. Тема отсрочки выхода Великобритании из ЕС станет основной на саммите сообщества 21-22 марта.