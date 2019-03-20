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Brexit
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Туск: короткая отсрочка Brexit возможна, но при одобрении сделки британским парламентом

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Перенос даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit. Об этом заявил в среду журналистам в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.

"Короткая отсрочка Brexit будет возможной, но при условии положительного голосования [в пользу соглашения] в парламенте", - сказал он.

Также Туск сказал, что надежда на организованный Brexit остается слабой и иллюзорной. "Надежда на организованный выход остается слабой и иллюзорной, но мы продолжим добиваться его", - отметил он.

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ВеликобританияРоссияТуск, ДональдBrexit
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