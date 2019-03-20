ВС Ирана опровергли сведения о проведении военной операции с Турцией против курдов

ТАСС, 20 марта. Вооруженные силы Ирана не проводили вместе армией Турции операции на границе против членов Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил в среду официальный представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

"Иранские вооруженные силы не проводили совместной с турецкой армией операции на границе", - приводит его слова агентство Reuters.

В среду турецкое МВД сообщило, что Турция и Иран договорились продолжить совместную операцию против РПК. По данным ведомства, "заместители министров внутренних дел Турции и Ирана, Мухтерем Индже и Хусейн Зульфикари, провели телефонные переговоры и обсудили совместную операцию на границе двух стран, которая началась 18 марта". В заявлении МВД также сообщалось, что в среду по телефону общались командир турецкой жандармерии генерал Ариф Четин и глава пограничной гвардии бригадный генерал Касым Ризаи и договорились продолжить проведение операции против сил РПК.

В понедельник глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что Анкара и Тегеран впервые провели совместную операцию. Однако позднее иранское агентство Mehr со ссылкой на источник в иранском Генштабе сообщило, что вооруженные силы Исламской Республики не участвовали в турецкой операции.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за независимость юго-восточных районов Турции, населенных преимущественно курдами. После обострения конфликта в 2015 году погибли тысячи турецких военнослужащих и боевиков. В Турции, как и в Иране, РПК считают сепаратистской террористической организацией.