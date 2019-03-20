Помпео заявил, что обсудит с Нетаньяху противодействие Ирану, России и Китаю

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в среду, что намерен обсудить с премьер- министром Израиля Биньямином Нетаньяху противодействие Ирану, России и Китаю. Соответствующее заявление он сделал во время выхода к прессе перед переговорами с главой правительства еврейского государства в Иерусалиме.

"Я буду обсуждать наши усилия по противодействию Ирану, России и Китаю, у нас также была возможность поговорить об этом несколькими минутами ранее", - сказал госсекретарь. Помпео не стал уточнять, о каком противодействии этим странам он намерен говорить с Нетаньяху. Выступление госсекретаря транслировали основные каналы израильского телевидения.

Помпео также сообщил, что встретится позднее в ходе нынешнего визита в Израиль вместе с Нетаньяху с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом и президентом Кипра Никосом Анастасиадисом "для продвижения энергетической безопасности и диверсификации в регионе Восточного Средиземноморья".

6 марта Нетаньху заявил, что Помпео, Ципрас и Анастасиадис прибудут в Израиль для обсуждения строительства самого протяженного в мире подводного газопровода EastMed из Восточного Средиземноморья в Европу.

20 декабря 2018 года премьер по итогам саммита с Ципрасом и Анастасиадисом в городе Беэр-Шева на юге Израиля заявил, что соглашение по строительству EastMed может быть подписано уже через несколько месяцев. Протяженность этого газопровода, который свяжет Кипр, Грецию и Израиль с Италией и остальной Европой, должна составить около 2 тыс. км, инвестиции в его строительство оцениваются в 6 млрд евро. Маршрут газопровода должен пройти через израильское месторождение Левиафан и кипрскую Афродиту и дойдет до Греции и Италии, предположительная проектная мощность - 12-16 млрд куб. метров газа ежегодно.