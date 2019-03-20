Нетаньяху заявил, что США полностью поддерживают действия Израиля против Ирана в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 марта. /ТАСС/. Вашингтон полностью поддерживает право Израиля на самооборону против иранской агрессии в Сирии. С таким заявлением выступил в среду в Иерусалиме перед переговорами с американским госсекретарем Майклом Помпео премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Я ценю тот факт, что США полностью поддерживают право Израиля защищать себя от иранской агрессии. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать, что Израиль продолжит действовать по необходимости против попыток Ирана закрепиться в военном плане с опасными типами вооружений в Сирии, нет ограничений для нашей [Израиля] свободы действий", - сказал Нетаньяху. Выступление премьера транслировали основные каналы израильского телевидения.

Израиль признает, что в последние годы его военные сотни раз наносили удары по военным объектам Ирана и его сателлитов в Сирии.