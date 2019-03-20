Трамп заявил, что не против публикации итогов расследования спецпрокурора Мюллера

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не имеет против публикации итогов расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

"Я не имею ничего против [публикации итогов расследования]. Пусть люди его увидят", - заявил Трамп журналистам в среду в Белом доме перед отъездом в штат Огайо. "Не было никакого сговора", - в очередной раз подчеркнул американский лидер.

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в Соединенных Штатах в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американскую политику занимается уже больше года спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.