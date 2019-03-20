В ОБСЕ подтвердили отказ в аккредитации на выборы президента Украины наблюдателей РФ

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ подтвердило, что Центральная избирательная комиссия Украины отказалась аккредитовать российских наблюдателей, ранее включенных в список краткосрочной миссии по наблюдению за выборами на Украине. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду пресс-секретарь бюро Томас Раймер.

"ЦИК отказался аккредитовать российских наблюдателей", - проинформировал он.

По словам Раймера, БДИПЧ уже распространяло свое мнение о действиях украинских властей, которые 7 февраля законодательно запретили россиянам быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах как лично, так и в составе международных организаций. Тогда директор БДИПЧ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что недопуск граждан России в миссию беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств - участников ОБСЕ. "Позиция не изменилась. Это не соответствует обязательствам ОБСЕ", - указал Раймер.

Отвечая на вопрос о дальнейших возможных действиях, представитель организации указал, что БДИПЧ "не может заставить их [украинские власти] принять кого-то или разрешить кому-то въехать в страну".

13 февраля Россия получила запрос БДИПЧ на командирование краткосрочных наблюдателей. В МИД РФ тогда напомнили, что ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии, вследствие чего их командирование было отменено. Несмотря на это, российская сторона заявила о намерении использовать свое право участвовать в международном наблюдении за выборами на Украине. 15 марта БДИПЧ включило 24 гражданина РФ в список краткосрочных наблюдателей.

Краткосрочные наблюдатели осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, долгосрочные отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.