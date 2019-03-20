Партию премьера Венгрии Орбана временно исключили из Европейской народной партии

БРЮССЕЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Правящая партия премьер- министра Венгрии Виктора Орбана "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" временно исключена из ведущего политического объединения ЕС - Европейской народной партии (ЕНП) - за распространение дезинформации об институтах Евросоюза. Об этом сообщил в среду по итогам съезда ЕНП в Брюсселе ее председатель Джозеф Дол. Это решение в истории ЕНП беспрецедентно.

"Членство ФИДЕС [в ЕНП] приостановлено до следующего решения. За это проголосовали 190 членов ЕНП, против - три", - заявил он. - Приостановка членства означает запрет на участие в партийных встречах, лишение права голоса, запрет для членов ФИДЕС выдвигать кандидатов на партийные посты в ЕНП".

Ранее генсек ЕНП Манфред Вебер предложил решать вопрос о членстве ФИДЕС в ЕНП на основании результата анализа соблюдения в Венгрии принципа верховенства закона. "Мы создадим специальный комитет, который возглавит Херман ван Ромпей (бывший глава Евросовета - прим. ТАСС). Его окончательное решение будет иметь колоссальные политические последствия", - заявил Вебер.

Ранее Еврокомиссия подвергла резкой критике медийную кампанию ФИДЕС, обвиняющую институты ЕС и международные структуры Джорджа Сороса в поощрении миграции в Европу. Это стало реакцией на появившиеся на улицах венгерских городов билборды правящей венгерской партии с изображениями главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и международного финансиста Джорджа Сороса с подписями типа "Они хотят ввести обязательные квоты на расселение мигрантов" или "Они хотят ослабить государства ЕС", или "Кто знает, что еще готовит Брюссель?".