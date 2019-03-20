Суд Египта вынесет окончательный вердикт по делу о покушении на президента 24 апреля

КАИР, 20 марта. /ТАСС/. Военный трибунал Египта в среду вновь перенес оглашение окончательного приговора по делу о покушении на президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси. Как передает новостной портал Masrawy, его вынесение отложено до 24 апреля.

Всего обвиняемыми на этом процессе проходят 292 человека. В частности, им инкриминировано планирование покушения на египетского президента во время совершения им умры (малого паломничества) к святым местам ислама в Мекке в августе 2014 года, а также бывшего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Наифа Аль Сауда.

Как установило следствие, экстремисты намеревались устранить главу Египта при пособничестве одной из ячеек террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), действовавшей на территории королевства. План заключался в организации теракта при помощи взрывного устройства в одной из гостиниц Мекки, в которой, как предполагали террористы, он остановится на время паломничества.

В ходе разбирательства была также доказана вина подсудимых в убийстве судей, полицейских и военнослужащих на севере Синайского полуострова. Как отмечало следствие, все обвиняемые входили в экстремистскую ячейку "Вилайет Сина" ("Провинция Синай"), несколько лет назад присягнувшую на верность ИГ.

4 февраля трибунал в предварительном порядке приговорил восьмерых фигурантов дела к смертной казни. Окончательный вердикт он должен был вынести еще 6 марта, однако отложил его до 20 марта, а теперь еще на месяц.