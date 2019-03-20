Reuters: премьер Венгрии заявил, что добровольно приостановил членство своей партии в ЕНП

ТАСС, 20 марта. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что согласился добровольно приостановить членство своей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в ведущем политическом объединении ЕС - Европейской народной партии (ЕНП). Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Как отмечает агентство, Орбан указал, что сделал это, чтобы избежать принудительного приостановления членства партии во фракции Европарламента. Он пояснил, что ЕНП разрешила ФИДЕС добровольно не участвовать в деятельности фракции, пока специально созданный комитет не проанализирует соблюдение в Венгрии принципа верховенства закона.

Членство ФИДЕС в ЕНП было временно приостановлено в среду за распространение дезинформации об институтах Евросоюза. Это решение является беспрецедентным в истории ЕНП. Временное приостановление членства означает запрет на участие в партийных встречах, лишение права голоса, запрет для членов ФИДЕС выдвигать кандидатов на партийные посты в ЕНП.

В феврале Еврокомиссия подвергла резкой критике медийную кампанию ФИДЕС, обвинявшую институты ЕС и международные структуры Джорджа Сороса в поощрении миграции в Европу. Это стало реакцией на появившиеся на улицах венгерских городов билборды правящей венгерской партии с изображениями главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и международного финансиста Джорджа Сороса с подписями типа "Они хотят ввести обязательные квоты на расселение мигрантов" или "Они хотят ослабить государства ЕС", или "Кто знает, что еще готовит Брюссель?".