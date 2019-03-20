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Санкции в отношении России

Порошенко: Украина синхронизировала санкции в отношении России с Евросоюзом и США

Ранее новые рестрикции были введены против 294 юридических и 848 физических лиц, "участвовавших в проведении выборов в республиках Донбасса и в другой антиукраинской деятельности"
Президент Украины Петр Порошенко EPA-EFE/MYKHAILO MARKIV/POOL
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© EPA-EFE/MYKHAILO MARKIV/POOL

ТАСС, 20 марта. Санкции Украины против РФ, указ о введении в действие которых был опубликован в среду, были синхронизированы с аналогичными санкциями Европейского Союза и Соединенных Штатов. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко перед заседанием участников саммита Украина - ЕС в Брюсселе.

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"Сегодня обнародовал указ о расширении пакета санкций против юридических и физических лиц РФ. Все, кто был причастен к акту агрессии в Керченском проливе, были включены в этот пакет санкций. Украинские санкции были синхронизированы с санкциями ЕС и США против РФ", - написал он в Twitter.

В министерстве неподконтрольных Киеву территорий уточнили, что в санкционный список физических лиц попали 23 человека, которые проводили археологические поисковые работы на объектах культурного наследия в Крыму, а также руководители или учредители компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Кроме того, в перечень включены 30 граждан иностранных государств, которые были наблюдателями на выборах президента России в Крыму 18 марта 2018 года.

Среди юридических лиц санкции затронули российские и европейские предприятия, которые обеспечивают деятельность завода "Крымский титан" (ООО "Титановые инвестиции" в Армянске), были привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг для заводов оборонно-промышленного комплекса РФ в Крыму, а также принимали участие в строительстве Крымского моста. Также в санкционном списке оказались организации, которые занимались перевозками через порты "Темрюк", "Кавказ" и Керченскую паромную переправу.

Порошенко 20 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, "участвовавших в проведении выборов в республиках Донбасса и в другой антиукраинской деятельности".

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичСанкции в отношении России
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