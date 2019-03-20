Власти Польши назвали "проблематичной" историческую логику МИД России

ВАРШАВА, 20 марта. /ТАСС/. Польские власти ответили на заявление МИД РФ, касающееся решения Варшавы не отправлять России официальное приглашение на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которая будет отмечаться 1 сентября 2019 года. Как заявил в среду Польскому агентству печати (PAP) представитель президента Польши Кшиштоф Щерский, логика российского внешнеполитического ведомства представляется властям республики "проблематичной".

Как сообщалось ранее, Польша направила приглашения на связанные с годовщиной мероприятия только странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). В Президентском дворце подчеркнули, что решение о том, кого пригласить на памятные мероприятия, "принималось исходя из современных, а не исторических реалий". В распространенном в среду комментарии МИД РФ указал, что организаторы этих мероприятий игнорируют историческую логику, действуя вопреки "бесспорно решающему вкладу нашей родины в разгром гитлеровского рейха и освобождение Польши от нацистских захватчиков".

"Ссылка на историческую логику МИД России в контексте сентября 1939 года представляется нам проблематичной", - заявил Щерский. По его словам, приближающаяся годовщина "пройдет в кругу государств, с которыми Польша сегодня работает в тесном сотрудничестве на благо мира, основанного на соблюдении международного права, уважения суверенитета государств и их территориальной целостности". "Нарушение этих правил было чертой агрессоров 1939 года, и остается самой большой угрозой для мира сегодня", - добавил представитель президентского дворца.

За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат. Всего из 55 млн павших во Второй мировой войне более половины - это граждане СССР. Несмотря на эти факты, в Польше в последние несколько лет ведется активная кампания по систематической фальсификации истории, солдат-освободителей называют оккупантами, сносятся памятники Красной армии, которые, по мнению местных властей, символизируют коммунистический строй.

Российская сторона неоднократно выражала протест в связи с действиями Польши в области исторической памяти, указывая на недопустимость переписывания истории. И сейчас, в своем последнем заявлении, МИД РФ обратил внимание на то, что решение сделать мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны "келейным является еще одним проявлением искривленного мировоззрения польской администрации, которая в угоду сиюминутным политическим приоритетам систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода". "Пусть это останется на совести нынешних польских властей", - резюмировали в российском дипведомстве.