Лидеры ЕС обсудят перенос сроков Brexit на саммите в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Плановый саммит глав государств и правительств Евросоюза, открывающийся в четверг в Брюсселе, должен был стать последним с участием 28 стран сообщества перед выходом Великобритании (Brexit). Планировалось, что лидеры 27 стран ЕС гордо скажут на нем "прощай" Лондону, который спустя неделю, 29 марта, "упорядоченно" покинет союз. Вместо этого главы государств и правительств должны будут рассмотреть поданное менее чем за сутки прошение Великобритании об отсрочке даты Brexit до 30 июня. С высокой долей вероятности оно будет частично удовлетворено из страха перед хаотичным выходом Соединенного королевства из Евросоюза без соглашения. Но в ответ Лондон получит ряд условий.

Тема Brexit будет доминировать на саммите, однако, помимо нее, в повестку дня включены также вопросы отношения сообщества с Китаем, в преддверии двустороннего саммита ЕС - КНР 9 апреля, а также ряд экономических тем. Кроме того, лидеры ЕС примут заявление в поддержку Украины в связи с отмечавшейся на этой неделе пятой годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Мольба из Лондона

Атмосфера неопределенности относительно действий Лондона царила в Брюсселе до второй половины дня среды, пока менее чем за сутки до начала саммита премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила долгожданный запрос на отсрочку Brexit до 30 июня.

В своем послании Мэй заверила, что ее правительство намерено добиться проведения голосования в парламенте по соглашению с Евросоюзом "как можно быстрее", несмотря на противодействие со стороны спикера Палаты общин. Она также уведомила, что "намерена внести дополнительные внутренние предложения, которые подтверждают предыдущие обязательства по защите британского внутреннего рынка, учитывая обеспокоенности, высказанные относительно "бэкстопа" - механизма, который призван гарантировать прозрачность границы между Северной Ирландией и Ирландией после Brexit и упоминание которого в соглашении вызвало главные возражения британских парламентариев.

Холодный ответ Брюсселя

Первым на запрос Мэй отреагировал не глава Евросовета, который занимается организацией саммитов ЕС, а председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. И не в пользу Лондона. Как заявил пресс-секретарь Юнкера Маргаритис Схинас, в состоявшемся сразу после получения запроса телефонном разговоре с главой британского правительства глава Еврокомиссии призвал Великобританию завершить процесс выхода из Евросоюза до выборов в Европарламент, намеченных на 23-26 мая. "Председатель Юнкер рекомендовал Великобритании не говорить о точной дате отсрочки и завершить процесс выхода до выборов в Европарламент", - сообщил он. Таким образом Юнкер выступил против отсрочки Brexit до 30 июня.

Что касается Туска, то он ответил на письмо Мэй лично, на 5 минут появившись перед журналистами с коротким заявлением. На вопросы прессы он отвечать отказался.

Туск заявил, что перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit. "По итогам консультаций с лидерами стран ЕС в последние дни я думаю, что короткая отсрочка Brexit будет возможной, но при условии положительного голосования [в пользу соглашения] в парламенте", - сказал он.

По его словам, "остается открытым вопрос о продолжительности такого переноса". "Предложение премьер-министра [Великобритании Терезы Мэй] продлить до 30 июня [Brexit] имеет свои преимущества, но порождает ряд вопросов правового и политического характера. Лидеры обсудят это завтра", - отметил Туск.

Чего ожидать от саммита?

Как ожидается, лидеры 27 стран ЕС примут политическое решение о переносе даты Brexit, однако для его финализации они дождутся голосования в парламенте Великобритании по соглашению, которое было достигнуто сторонами 25 ноября. "Если сделка будет одобрена, то Брюссель письменной процедурой оформит решение об отсрочке", - сказал корр. ТАСС источник в Совете ЕС. Это означает, что окончательное решение о переносе сроков Brexit может быть принято на следующей неделе.

О вероятности такого сценария заявил и глава Евросовета Дональд Туск. "Если лидеры одобрят мои рекомендации и если на следующей неделе в Палате общин будет проведено положительное голосование, то мы сможем завершить и оформить решение о продлении в письменной форме. Однако если возникнет такая необходимость, то я без колебаний приглашу членов саммита на встречу в Брюссель на следующей неделе", - пояснил он.

Глава Евросовета отметил, что ЕС, несмотря на "хрупкую и иллюзорную" надежду на упорядоченный Brexit, продолжит добиваться этого. "Даже если надежда на успех может показаться хрупкой, даже иллюзорной, и хотя усталость от Brexit становится все более заметной и оправданной, мы не можем отказаться от поиска до самого последнего момента позитивного решения без пересмотра соглашения, - сказал он. - Мы терпеливо и доброжелательно реагировали на многочисленные повороты событий, и я уверен, что и сейчас у нас не будет недостатка в терпении и доброй воле на самом критическом этапе этого процесса".

Иными словами, с высокой долей вероятности саммит не примет окончательного решения по переносу Brexit, обусловив предоставление отсрочки дальнейшими действиями Лондона.

Проклятие выборов

Открытым к настоящему времени остается один вопрос, из- за которого саммит может затянуться до глубокой ночи. Это срок, на который ЕС готов отсрочить Brexit, учитывая предстоящие выборы в Европарламент 23-26 мая. Проблема в том, что если Brexit отложат на "после выборов", то по всем нормам ЕС граждане Великобритании должны в них участвовать. А это автоматически превратит выборы в Европарламент в Великобритании в фарс, поскольку даже британская квота евродепутатов в парламент следующего созыва, который должен приступить к работе с 1 июля, уже ликвидирована.

Учитывая, что явка на выборах в Европарламент стабильно падает с момента появления этого органа в 1979 году, и в последний раз в 2014 году она составила 42,61% избирателей, лидерам ЕС менее всего хочется нести имиджевые потери от нулевой явки на эти выборы в Великобритании, если их придется проводить в этом году.

ЕС и Китай

Как сообщил журналистам накануне представитель ЕС, главы государств и правительств 28 стран Евросоюза обсудят на саммите отношения сообщества с Китаем. "Вечером в четверг саммит обсудит отношения с Китаем, - сказал он. - Лидеры обменяются мнениями относительно отношений с Пекином в глобальном контексте. Ожидается, что дискуссии будут касаться различных вопросов, среди которых торговля, конкуренция, промышленная политика, реформирование ВТО, а также климатические изменения".

По его словам, это будет подготовкой к саммиту ЕС - Китай, который пройдет 9 апреля в Брюсселе.