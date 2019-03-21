Глава МИД ФРГ: отсрочка для Лондона имеет смысл, если она приведет к упорядоченному Brexit

"Отсрочка имеет смысл только в том случае, если она приведет к упорядоченному Brexit", - заявил министр в опубликованном в четверг интервью медиагруппе Funke. По его мнению, отложить дату выхода Великобритании из ЕС можно, но лишь при условии, что "откроется настоящий шанс" добиться организованного Brexit.

"Решение возможно только на основе соглашения о выходе. Ясно также, что для нас особенно важно обеспечить соответствующий установленным правилам порядок выборов в Европарламент", - подчеркнул Маас.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду запросила у ЕС отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако глава Евросовета Дональд Туск в ответ заявил, что перенос "развода" на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit. Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения - 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если та не будет существенно изменена.