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Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки

Описание
© AP Photo/Elaine Thompson

ТАСС, 21 марта. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны. Заявление премьер-министра было опубликовано на сайте издания "Нью Зиланд Херальд".

"В понедельник, через 72 часа после ужасного террористического акта в Крайстчерче Кабинет министров согласился пересмотреть закон. Теперь, через шесть дней после этого нападения, мы объявляем о запрете на все полуавтоматические и штурмовые винтовки военного образца в Новой Зеландии", - говорится в заявлении.

Теги
Новая ЗеландияАрдерн, Джасинда
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