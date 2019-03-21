СМИ: Ким Чен Ын планирует в скором времени посетить Россию

СЕУЛ, 21 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию, чтобы заручиться ее поддержкой после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое.

Как специалисты оценивают итоги саммита лидеров США и КНДР в Ханое

Провал или отсрочка? Как специалисты оценивают итоги саммита лидеров США и КНДР в Ханое

Как сообщает в четверг южнокорейская газета The Dong-a Ilbo, об этом заявил находящийся в Сеуле бывший руководитель центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким.

"Ким Чен Ын стремится поехать в Россию, чтобы продемонстрировать тесные связи с Москвой на фоне сорвавшегося саммита", - приводит издание слова экс-разведчика, которые он произнес на закрытой лекции в южнокорейской столице.

Газета отмечает, что об этом может свидетельствовать интенсификация контактов между КНДР и Россией. По ее данным, в марте этого года высокопоставленные северокорейские дипломаты уже трижды совершили поездки Москву.