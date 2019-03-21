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СМИ: Ким Чен Ын планирует в скором времени посетить Россию

Об этом свидетельствует интенсификация дипломатических контактов между Пхеньяном и Москвой, отмечает газета The Dong-a Ilbo
Лидер КНДР Ким Чен Ын SeongJoon Cho/Pool Photo via AP
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© SeongJoon Cho/Pool Photo via AP

СЕУЛ, 21 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию, чтобы заручиться ее поддержкой после неудачного саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое.

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Как сообщает в четверг южнокорейская газета The Dong-a Ilbo, об этом заявил находящийся в Сеуле бывший руководитель центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким.

"Ким Чен Ын стремится поехать в Россию, чтобы продемонстрировать тесные связи с Москвой на фоне сорвавшегося саммита", - приводит издание слова экс-разведчика, которые он произнес на закрытой лекции в южнокорейской столице.

Газета отмечает, что об этом может свидетельствовать интенсификация контактов между КНДР и Россией. По ее данным, в марте этого года высокопоставленные северокорейские дипломаты уже трижды совершили поездки Москву.

Теги
СШАКНДРРоссияКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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