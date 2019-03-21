Все 50 жертв теракта в Крайстчерче идентифицированы

ТАСС, 21 марта. Полиция Новой Зеландии завершила в четверг процедуру идентификации 50 жертв нападения на мечети в Крайстчерче. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

"Я могу объявить, что за последние несколько минут процесс идентификации всех 50 жертв был завершен, и все семьи получили уведомление", - заявил он. Ранее в среду семьи 21 погибшего в результате нападения на мечети получили тела своих родных для погребения.

15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях в Крайстчерче, в которых на тот момент находились сотни людей. Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них. В результате нападения погибли, по последним данным, 50 человек. Еще 50 раненых были доставлены в больницы города.