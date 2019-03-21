{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Все 50 жертв теракта в Крайстчерче идентифицированы

Ранее семьи 21 погибшего получили тела своих родных для погребения

ТАСС, 21 марта. Полиция Новой Зеландии завершила в четверг процедуру идентификации 50 жертв нападения на мечети в Крайстчерче. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на комиссара полиции Новой Зеландии Майка Буша.

На эту тему
Что известно о нападении на мечети в Новой Зеландии

"Я могу объявить, что за последние несколько минут процесс идентификации всех 50 жертв был завершен, и все семьи получили уведомление", - заявил он. Ранее в среду семьи 21 погибшего в результате нападения на мечети получили тела своих родных для погребения.

15 марта полиция Новой Зеландии получила сообщения о стрельбе в двух мечетях в Крайстчерче, в которых на тот момент находились сотни людей. Правоохранители, прибывшие на место, арестовали по подозрению в организации атак трех человек, однако обвинение в нападении было предъявлено лишь одному из них. В результате нападения погибли, по последним данным, 50 человек. Еще 50 раненых были доставлены в больницы города.

Теги
Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
СМИ: вьетнамец осужден на два года тюрьмы за антигосударственную пропаганду в Facebook
Ле Минь Тхе размещал на своей странице в соцсети материалы, порочащие правящую Коммунистическую партию
Читать полностью