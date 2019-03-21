Нью-Дели требует у Лондона выдать задержанного индийского бизнесмена

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 марта. /ТАСС/. Нью-Дели приветствует арест в Лондоне бежавшего из Индии миллиардера, владельца ювелирной фирмы Нирава Моди, которого обвиняют в мошенничестве. Как сообщил прессе представитель индийского МИД Равиш Кумар, власти страны теперь активно добиваются его выдачи.

"Мы приветствуем арест Нирава Моди властями Соединенного Королевства в соответствии с ордером на арест, выданный Вестминстерским судом. Правительство Индии продолжает активно обсуждать с соответствующими официальными лицами в Великобритании вопрос выдачи Нирава Моди как можно скорее", - цитирует в четверг слова Кумара телеканал NDTV.

Моди был задержан полицией в Лондоне по просьбе индийских властей. В среду суд отказался освободить его под залог.

Нирав Моди подозревается в мошенничестве на сумму более чем $2 млрд. Как полагает Центральное бюро расследований Индии, Моди вступил в сговор с сотрудниками Национального банка Пенджаба для присвоения этой суммы из его активов.

Об этой крупнейшей в истории Индии афере стало известно в конце 2017 года. В январе 2018 года Моди и его родственники бежали из Индии.