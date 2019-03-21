Госдеп назвал выдумкой слова генпрокурора Украины о передаче ему списка "неприкасаемых"

ТАСС, 21 марта. Госдепартамент отверг обвинения со стороны генпрокурора Украины Юрия Луценко во вмешательстве в дела правосудия. Об этом сообщил на своем сайте канал Hill.tv.

"Госдепартамент назвал заявление Луценко о том, что он получил список тех, против кого нельзя вести следствие, "откровенным вымыслом", - сообщил Hill.tv.

Ранее Луценко заявил этому каналу, что "уже на первой встрече" посол США в Киеве [Мари Йованович] передала ему "список лиц, кого нельзя преследовать".

По его словам, он отверг предложение посла США и связал с этим отказом тот факт, что впоследствии его ведомство не получило ранее обещанные США $4 млн по программе помощи в антикоррупционных реформах.

В связи с этим в Госдепе подтвердили, что "на данном этапе не оказывают никакой помощи Генеральной прокуратуре, хотя ранее пытались помогать коренным реформам в сфере правосудия, в том числе в Генпрокуратуре". Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что эти программы были развернуты после того, как в 2014 году в стране сменилась власть.

Однако, как указали в Госдепе, "после демонстрации Генпрокуратурой отсутствия политической воли к проведению подлинных реформ [в сфере правосудия] эти средства были перенаправлены на более продуктивные проекты".

Посольство США на Украине также заявило, что утверждение Луценко о передаче ему послом США Мари Йованович перечня "неприкасаемых" для правосудия лиц не соответствуют действительности.

"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович. Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией", - цитирует в четверг заявление диппредставительства украинский канал ТСН.

В посольстве также подчеркнули, что "свобода слова и откровенная ложь - это разные вещи".

Юрий Луценко был назначен на пост генпрокурора в 2016 году.