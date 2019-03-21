Управляющим делами президента Казахстана назначили Ерлана Баттакова

АСТАНА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг подписал указ о назначении Ерлана Баттакова управляющим делами президента республики. Об этом сообщила пресс-служба казахского лидера.

"Назначить Баттакова Ерлана Еркиновича управляющим делами президента Республики Казахстан, освободив от временного исполнения обязанностей управляющего делами президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

В этот же день указом Токаева Нурлан Онжанов назначен начальником канцелярии президента Казахстана, он освобожден от должности помощника президента Казахстана.