В Раде призвали Порошенко или уволить генпрокурора, или подтвердить его выпады против США

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко должен либо уволить генпрокурора Юрия Луценко, либо подтвердить его обвинения в адрес посла США Мари Йованович. Такое мнение выразила в четверг вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроед.

"У президента Порошенко на утро может быть только два официальных документа: или информация, которая подтвердит заявление генерального прокурора Луценко, или представление в парламент об увольнении Луценко с должности генерального прокурора", - написала она в Facebook.

Ранее Луценко в интервью телеканалу Hill.tv рассказал, что во время первой встречи с послом США она передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. По словам самого Луценко, он заявил, что "это недопустимо" и что никто - ни президент, ни парламент не остановят его от возбуждения уголовного дела, если есть преступление. Кроме того, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 млн долларов, которые США должно было выделить в качестве поддержки.

В связи с этим посольство США на Украине заявило, что утверждение Луценко о передаче ему перечня "неприкасаемых" для правосудия лиц не соответствуют действительности. В Госдепартаменте США также назвали слова Луценко "откровенным вымыслом".