Суд Киева отказался допрашивать так называемых грузинских снайперов по делу о "майдане"

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов экс-бойцов спецпоздразделения "Беркут" о допросе так называемых грузинских снайперов. Об этом сообщила адвокат потерпевших по делу Евгения Закревская на своей странице в Facebook.

При этом она напомнила, что ранее суд удовлетворил аналогичное ходатайство защиты, и была "предоставлена возможность допросить их с территории Армении". Однако поручение суда было оставлено без исполнения, так как, по словам Закревской, на момент предполагаемого допроса на территории Армении свидетелей не оказалось.

На сей раз допрос предлагалось провести по видеоконференцсвязи с территории Белоруссии, где "они якобы сейчас находятся", уточнила адвокат.

В преступлениях на "майдане" украинские власти обвинили сотрудников "Беркута". Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против бывших бойцов спецназа, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение полномочий, незаконный оборот оружия, а также совершение террористического акта.

Обвиняемые не признают вину ни по одному из пунктов.

Ранее экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заявлял, что на самом деле на "майдане" действовали группы неопознанных снайперов, в частности наемники из Грузии.