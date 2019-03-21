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Спор вокруг Курил

В Токио заявили, что мирный договор поможет Японии и России наладить партнерские отношения

В японском МИД отметили, что партнерские отношения между странами внесли бы вклад в обеспечение стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ТАСС, 21 марта. Токио и Москва должны заключить мирный договор для достижения подлинных партнерских отношений. Об этом заявил в четверг замглавы МИД Японии Такэо Мори на консультациях с российским коллегой Игорем Моргуловым.

По его словам, партнерские отношения между Японией и РФ внесли бы вклад в обеспечение стабильности и процветания в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Для их достижения необходимо разрешить трудные вопросы, которые остаются между нами, и заключить мирный договор", - указал Мори.

Японский дипломат напомнил о подтвержденной лидерами двух стран готовности завершить данный процесс. "Чтобы добиться успеха в переговорах, хочу интенсивно работать вместе с вами, учитывая результаты предыдущих встреч наших лидеров и глав внешнеполитических ведомств", - заключил он.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Уже в декабре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании механизма решения проблемы. Его работу курируют главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, а непосредственно переговоры ведут Моргулов и Мори.

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ЯпонияРоссияСпор вокруг Курил
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