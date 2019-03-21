Китай сделал строгое представление США из-за остановки руководства Тайваня на Гавайях

ПЕКИН, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Китая сделало США строгое представление в связи с предстоящим на следующей неделе перелетом руководителя администрации Тайваня с пересадкой на Гавайях. Об этом в четверг сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Что касается остановки тайваньского руководства в США, то Китай уже многократно сообщал о своей позиции американскому правительству и сделал строгое представление США. Мы твердо выступаем против того, чтобы США и другие страны с дипломатическими отношениями с КНР, позволяли посещать свою территорию лидеру Тайваня", - указал дипломат.

"Призываем США строго следовать принципу одного Китая и трем совместным коммюнике для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", - резюмировал он.

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь на следующей неделе в среду намерена совершить короткую остановку на Гавайях на обратном пути после завершения своего 8-дневного рабочего турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, которые являются дипломатическими партнерами острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.