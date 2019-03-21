Как администрация Трампа планировала помирить Израиль и Палестину? Теперь мы знаем

Насколько эти данные соответствуют действительности, неизвестно — Кушнер обещал обнародовать "сделку века" после парламентских выборов в Израиле, которые намечены на 9 апреля. Зять президента ранее говорил, что в центре его плана находятся вопросы границ, а американец-сионист Майк Эванс предлагал построить в Газе опреснительные установки за счет саудовских и европейских инвестиций. Это коррелирует с тем, о чем говорится в "Kushner, Inc.", однако спецпредставитель администрации США на международных переговорах Джейсон Гринблатт назвал текст Уорд "дезинформацией".

Уорд утверждает, что сделка также предусматривала обмен землями, в ходе которого Иордания уступит часть своей территории в пользу Палестины. Взамен Иордания получила бы земельную компенсацию от Саудовской Аравии, а саудиты вернули бы себе два острова в Красном море, которые они передали Египту в 1950 году.

"Кушнер хотел, чтобы саудиты и эмираты предоставили экономическую поддержку палестинцам, — пишет Уорд, ссылаясь на "множество людей, которые видели черновик плана". — Существовали замыслы [по строительству] нефтепровода из Саудовской Аравии в сектор Газа, где могли бы быть построены нефтеперерабатывающие заводы и транспортный терминал. Прибыль от них пошла бы на создание опреснительных установок, на которых палестинцы смогут найти работу, что позволит решить проблему высокого уровня безработицы".

Для ее осуществления предлагалось привлечь не только Израиль и Палестину, но и других региональных игроков — Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

На этой неделе в США вышла биография "Kushner, Inc.: жадность, амбиции, коррупция. Невероятная история Джареда Кушнера и Иванки Трамп". Писательница Вики Уорд и ее 300-страничный труд рассказывают, чем в Белом доме занимаются любимая дочь президента и его зять. ТАСС изучил самые интересные отрывки из книги, в основу которой, по словам автора, вошло 220 интервью с источниками, близкими к этой паре.

Израильский вопрос интересовал Кушнера больше всего

В сентябре 2016 года во время Генассамблеи ООН премьер-министр Израиля Биньямину Нетаньяху встретился с Дональдом Трампом (тогда — еще кандидатом в президенты), его политстратегом Стивеном Бэнноном и Кушнером в Trump Tower. В "Kushner, Inc." говорится, что "Трамп позволил [зятю] вмешаться в этот разговор, потому что американо-израильские отношения — это единственная проблема, которая, по ощущениям участников команды [Трампа], волновала Кушнера".

"Что касается Израиля, Джаред, по крайней мере, выглядит так, как будто знает, о чем говорит", — цитирует Уорд одного из участников той встречи.

Уже после переезда в Белый дом Кушнер якобы пытался отложить перемещение посольства США из Тель-Авива в Иерусалим до тех пор, пока он не сможет начать переговоры о заключении мирного соглашения. По сути он "перетянул" на себя всю израильскую повестку, что не нравилось Рексу Тиллерсону (до 31 марта 2018 года — госсекретарю США).

"Я хочу Израиль", — так он выразился, по словам бывшего помощника Тиллерсона, — пишет Уорд. — Тиллерсон, бывший бойскаут, пытался работать с Кушнером, потому что считал, что это правильно".

Муж и жена — одна сатана

У Кушнера и Иванки случались и более "бытовые" разногласия с Тиллерсоном. К примеру, пара требовала разрешить им бесплатно пользоваться самолетами Госдепа и ВВС США, но госсекретарь отказывался идти у них на поводу. Тогда разрешение пришлось выбивать через министра финансов и давнего соратника президента Стивена Мнучина.

Самые "эпичные" конфликты в Белом доме случались между Иванкой и Бэнноном, говорится в "Kushner, Inc.". Политстратег обвинял пару в "сливах" информации для прессы, те в ответ называли его "[чертовым] лжецом".

Не все гладко было и в отношениях пары с самим Дональдом Трампом. Тот просил Джона Келли (до конца 2018 года — руководитель аппарата сотрудников Белого дома) заставить их покинуть Белый дом. Трамп считал, что Джаред и Иванка "не знают, как играть в эту игру" и вызывают негатив со стороны прессы. "Избавься от моих детей, отправь их обратно в Нью-Йорк", — цитирует Уорд слова, якобы произнесенные президентом.

Келли ответил, что увольнение Джареда и Иванки приведет к еще большим репутационным потерям и предложил "выжить" их из Белого дома — заставить их уйти по собственному желанию. Однако пара не только устояла, но и добилась увольнения самого Келли.

В "Kushner, Inc." содержится множество слухов, не поддающихся верификации. Например, слова Трампа о том, что он якобы хотел выдать Иванку за американского футболиста Тома Брейди, потому что "Джаред вдвое тоньше одного его предплечья". Иванка представлена в книге оппортунисткой, которая "устраивает скучные вечеринки" и готова защищать даже самые непопулярные высказывания отца (в частности, его слова о "виновниках с обеих сторон" во время столкновений ультраправых и антифашистов в Шарлотсвилле). Семья Кушнеров выглядит сборищем нечистых на руку и жадных до власти бизнесменов, сам Джаред представлен человеком, далеким от обыкновенного народа и не понимающим, к примеру, зачем женщинам нужен такой длинный декретный отпуск.

На последней странице один из анонимных источников признается, что "расскажет реальную историю Иванки и Джареда, когда они уйдут (по-видимому, из Белого дома — прим. ТАСС)". Поэтому журналисты, писавшие обзор на эту книгу, призывают относиться к "Kushner, Inc." со здоровой долей скептицизма.

Артур Громов