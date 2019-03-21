Эксперт: выпад Луценко против посла США был согласован с Порошенко

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом США на Украине Мари Йованович списка "неприкасаемых" для правосудия лиц не могло появиться без согласования с президентом Петром Порошенко. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС в четверг директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По мнению политолога, команда Порошенко сознательно пошла на обострение отношений с той частью американского истеблишмента, которая была связана еще с экс-президентом Бараком Обамой, чтобы попытаться таким образом укрепить отношения с администрацией нынешнего главы США Дональдом Трампом.

"Да, это [заявление Луценко] может ухудшить отношения между Порошенко и его командой, с одной стороны, и частью американского истеблишмента, с другой, но, как показало заявление Йованович, они уже находились на дне - сторонам уже нечего терять, и они перешли красные линии, - отметил Бортник. - Таким образом, возможно, нынешняя украинская власть пытается найти понимание с администрацией Трампа хотя бы на почве общих врагов".

"Украинская власть рассчитывает, что посол США на Украине Мари Йованович - слабая фигура в силу того, что она пришла в период президента Барака Обамы, ее давно хотели поменять, и у нее через пару месяцев заканчивается срок работы на Украине, она не представляет команду Дональда Трампа и в какой-то мере причастна к скандалу вокруг экс-главы его избирательного штаба Пола Манафорта", - допускает Бортник. "В какой-то момент даже может оказаться, что само дело Манафорта генерировано из Украины не Национальным антикоррупционным бюро Украины, то есть не украинская власть поддерживала Хилари Клинтон, а таково было указание Йованович или ее предшественника", - отметил Бортник.

Скандал как политический инструмент

Команда Порошенко, отметил эксперт, явно уже потеряла авторитет в глазах той части американской элиты, с которой связана посол США в Киеве. Он напомнил, что на прошлой неделе дипломат раскритиковала коррупционный скандал вокруг "Укроборонпрома", а также отмену Конституционным судом страны статьи об уголовном наказании за незаконное обогащение. "Фактически Йованович в своем выступлении сказала, что Украина - это коррумпированная страна, и власть непосредственно в этом виновата, а Луценко ответил, что проблемы есть, но в этом виновата Йованович, которая сама и генерирует эту коррупцию", - полагает Бортник, назвав такой диалог "сам дурак".

В любом случае, подчеркнул он, заявление Луценко о перечне Йованович говорит о нарушении закона со стороны генерального прокурора Украины. "Если бы генпрокурор любой страны получил бы такого рода бумагу, он первым делом возбудил бы уголовное дело по факту попытки незаконного вмешательства в деятельность государственного органа власти и передал бы эти материалы в отечественный МИД, который должен был бы вызвать посла на ковер и объяснить несопоставимость такого рода действий с дипломатическим статусом", - отметил эксперт. Однако этого не произошло, и "история, которая длительное время лежала под сукном, сегодня используется как политический инструмент", резюмировал он.

Ранее Луценко в интервью телеканалу Hill.tv рассказал, что во время первой встречи с послом США она передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. По словам самого Луценко, он заявил, что "это недопустимо" и что никто - ни президент, ни парламент не остановят его от возбуждения уголовного дела, если есть преступление. Кроме того, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило $4 млн, которые США должно было выделить в качестве поддержки. В свою очередь посольство США на Украине заявило, что утверждение Луценко о передаче ему перечня "неприкасаемых" для правосудия лиц не соответствуют действительности, в Госдепартаменте также назвали слова Луценко "откровенным вымыслом".