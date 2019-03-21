Парламент предоставил гражданам Литвы право на личную защиту в Конституционном суде

ВИЛЬНЮС, 21 марта. /ТАСС/. Граждане Литвы получили право защищать свои интересы в Конституционном суде. Такую возможность предусматривают поправки к конституции, принятые в четверг Сеймом (парламентом) республики.

За данное решение проголосовали 106 депутатов, один воздержался и один высказался против. "Люди должны иметь право защищать свои интересы в Конституционном суде как верховной правовой инстанции", - отметила с трибуны парламента одна из инициаторов поправок депутат Аушрине Армонайте.

Обращение гражданина в Конституционный суд станет возможным лишь после того, как он воспользуется всеми другими средствами правой защиты. По мнению инициаторов, это должно стать гарантией того, что жалоб по несущественным вопросам не будет. Поправки вступят в силу с сентября 2019 года.

До сих пор право обращения в Конституционный суд о возможном несоответствии правовых актов нормам основного закона имели парламент, группа депутатов парламента, правительство и президент страны.

Как ранее отмечал председатель Конституционного суда Дайнюс Жалимас, нововведение должно стать еще одним инструментом по защите прав человека в национальном масштабе без апелляции в Европейский суд по правам человека и другие международные инстанции.