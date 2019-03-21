Boeing получил контракт на $4 млрд на модернизацию истребителей F/A-18 ВМС США

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Компания Boeing получила трехлетний контракт стоимостью $4 млрд на модернизацию истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet Block II, которые используются ВМС США. Об этом в среду сообщил Boeing на своем сайте.

"Трехлетний контракт на [модернизацию] 78 единиц F/A-18 будет играть крайне важную роль в модернизации [авиации] флота ВМС США, - отмечается в заявлении компании. - Заключенное соглашение принесет пользу как для ВМС страны, так и для Boeing, так как позволит составить планы обеим сторонам на несколько лет вперед". При этом, как утверждает авиастроительная компания, ВМС удастся сэкономить как минимум $395 млн благодаря долгосрочному планированию.

Согласно условиям контракта, Boeing модернизирует F/A-18 в соответствии со спецификациями Block III. В результате у самолетов увеличится дальность полета, снизится радиолокационная заметность, также истребители-бомбардировщики получат улучшенную авионику и более совершенные коммуникационные системы. При этом ресурс F/A-18 увеличат с 6 тыс. до 10 тыс. летных часов.

Первая версия палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet была разработана компанией McDonnell Douglas в 1970-х годах. Усовершенствованная модификация самолета - F/A-18 Super Hornet - появилась в конце 1990-х. В настоящее время одно- и двухместные истребители-бомбардировщики производятся компанией Boeing.

Пентагон давно планирует заменить семейство F/A-18 на истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II, которые производит компания Lockheed Martin. Однако, как показывает практика, в силу целого ряда причин F/A-18 в обозримом будущем еще долго будет основным ударным самолетом авианесущих кораблей США.