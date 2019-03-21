Комитет министров СЕ призвал обеспечить неограниченный доступ правозащитников в Крым

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Комитет министров призвал обеспечить всем правозащитным органам Совета Европы неограниченный доступ на Крымский полуостров. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении председателя комитета, министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

"Комитет министров призвал обеспечить всем правозащитным органам Совета Европы полный и неограниченный доступ на Крымский полуостров. Они должны иметь возможность беспрепятственно осуществлять свою мониторинговую деятельность с тем, чтобы безотлагательно заняться решением проблем, связанных с ухудшением положения в области прав человека и основных свобод", - заявил Сойни по случаю годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.

Он также напомнил об "осуждении комитетом" воссоединения России с Крымом, что, по его мнению, "является нарушением международного права и не может служить основанием для какого-либо изменения их статуса". Помимо этого, Сойни заявил о его "приверженности независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ".

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% - Севастополя при явке 80%. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.