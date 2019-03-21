Армия США приступает к разработке гиперзвукового оружия наземного базирования

ТАСС, 21 марта. Армия США в течение следующих пяти лет инвестирует $1,2 млрд в программу создания гиперзвукового оружия наземного базирования. Об этом сообщила пресс-служба сухопутных войск (СВ) США.

Из этой суммы, как следует из бюджетного запроса армии на 2020 финансовом году (начинается с 1 октября), армия просит выделить $228 млн. В дальнейшем планируется запросить $181 млн в 2021 финансовом году, $137 млн - в 2022-м, $359 млн - 2023-м и $274 млн - в 2024 финансовом году.

Как подчеркивает командование СВ США, создание нового оружия будет вестись в рамках программы гиперзвукового оружия дальнего действия LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon), что позволит в перспективе обеспечить противодействие возможностям противника по преграждению доступа и блокированию отдельных зон A2/AD (anti-access/area denial), подавлять его огневые средства на больших дальностях и оперативно уничтожать высокоприоритетные цели.

Если законодатели одобрят финансирование на 2020 финансовый год, управление программой гиперзвукового оружия СВ (Army Hypersonic Project Office) начнет работу с головным подрядчиком по формулированию технического задания, а также по рассмотрению в 2022 году предварительного обзора проекта, а затем критического обзора проекта. Все испытания, включая летные, должны завершиться в 2023 году.

Как отмечает командование сухопутных войск, подрядчик по программе LRHW, осуществит интеграцию унифицированных гиперзвуковых планирующих блоков CHGB (common hypersonic glide body) с двухступенчатым разгонщиком в транспортно-пусковом контейнере и изготовит опытную систему LRHW. Гиперзвуковые блоки должны выполнять полет в атмосфере с скоростью свыше 5 Махов.

Как отмечают военные эксперты США, начало работ по гиперзвуковому оружию связано с озабоченностью военного командования инвестициями России и Китая в аналогичные разработки. По данным СМИ, Китай, в частности, в 2018 году провел испытания двух гиперзвуковых аппаратов. В их числе упоминаются планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА) без силовой установки DF-ZF и ГЛА с силовой установкой Xing Kong-2 (Starry Sky-2).

