СМИ: в ходе протестов в Албании демонстранты вступили в столкновения с полицией

ТАСС, 21 марта. Участники массового антиправительственного протеста, проходящего в Тиране, вступили в столкновения с сотрудниками полиции. Об этом в четверг сообщает национальное телевидение Сербии RTS.

По его данным, главными требованиями демонстрантов являются отставка правительства страны во главе с премьер-министром Эди Рамой и проведение внеочередных парламентских выборов, которые он всячески отвергает. Скандируя "Рама, уходи!", участники выступлений несколько раз пытались прорвать полицейский кордон, установленный вокруг здания парламента. В ответ, как указывает RTS, сотрудникам органов правопорядка пришлось установить в центре города водомет.

Как отмечает телеканал, это уже шестой антиправительственный протест, проходящий в Тиране. В настоящее время ситуация в городе остается достаточно напряженной.

Ранее сообщалось, что в феврале представители оппозиции Албании уже пытались прорваться в канцелярию премьера, требуя его отставки. Тогда манифестанты смогли пройти за полицейский кордон и начали ломать двери здания металлическими прутьями, а также подожгли строительные леса, расположенные вдоль фасада постройки. Правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы предотвратить проникновение протестующих в здание правительства. На фоне этих событий глава правительства республики Эди Рама заявил, что подобные намерения албанских оппозиционеров мешают развитию и прогрессу в стране.