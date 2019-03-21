Пентагон пригрозил приостановить процесс передачи Турции истребителей F-35

ТАСС, 21 марта. Пентагон пригрозил приостановить процесс передачи Турции истребителей пятого поколения F-35 в стремлении убедить Анкару отказаться от приобретения российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400. Как заявила агентству Reuters в четверг и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, "программа обучения [турецких пилотов управлению F-35] может быть поставлена на паузу".

"Это станет для Анкары сигналом о серьезности наших намерений", - добавила она.

По ее словам, США неоднократно предупреждали Турцию, что закупка С-400 угрожает безопасности всех союзников по НАТО, принимающих на вооружение F-35. "С-400 - это [по сути] компьютер, и F-35 - компьютер. Никто бы не стал подключать к своему компьютеру компьютер противника, а это именно то, к чему идет дело", - указала Уилбаргер.

Турция - один из участников программы разработки F-35, производящая ряд компонентов для этой машины. Ранее Анкара объявила, что намерена закупить до 100 таких самолетов. Первые два были переданы турецкой стороне в июне 2018 года для обучения летчиков и технического персонала на базе ВВС США Люк (штат Аризона). Предполагается, что, по завершении программы тренировок пилотов, эти два F-35 будут отправлены в Турцию - ориентировочно в ноябре текущего года.

Давление со стороны США

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и России о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. В середине июня 2018 года военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России получили задачу в мае 2019 года завершить производство С-400 для поставок в Турцию.

США предпринимают активные попытки сорвать этот контракт. Администрация президента Дональда Трампа уже не раз предупреждала Анкару, что не станет поставлять ей F-35, если та приобретет С-400. Так, в начале марта помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сделка по С-400 "создает проблему" в американо-турецких отношениях.