Системы Facebook не смогли отличить трансляцию теракта в Новой Зеландии от видеоигры

ТАСС, 21 марта. Автоматическая система распознавания нежелательного контента соцсети Facebook не смогла распознать и оперативно заблокировать трансляцию теракта в мечетях города Крайстчерч. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP) со ссылкой на руководство Facebook.

"Появление видеотрансляции не вызвало срабатывание автоматической системы распознавания [нежелательного контента]", - приводит агентство слова вице-президента Facebook Гая Розена.

Как отмечает AP, системы искусственного интеллекта обучаются на очень больших объемах различного контента. Но так как видеозаписи реальных событий со стрельбой редко попадают в соцсети, Facebook не смог автоматически определить содержание трансляции и сразу заблокировать ее. Розен также добавил, что системе не удалось отличить кадры насилия от трансляции видеоигры.

В результате того, что запись атаки на мечети была заблокирована с большим опозданием, она очень быстро распространилось в интернете. Ранее в Facebook заявили, что за сутки после трагедии было удалено более 1,5 млн размещенных в соцсети видеозаписей с кадрами теракта в Крайстчерче. Также администрация соцсети оперативно заблокировала в Facebook и Instagram аккаунты человека, который устроил стрельбу.