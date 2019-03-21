В штабе Порошенко не расценивают Зеленского как конкурента в первом туре выборов

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский не "отберет" голоса избирателей у Петра Порошенко в ходе первого тура голосования 31 марта. С таким заявлением выступил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев на брифинге.

"Кандидат Зеленский, по крайней мере, в первом туре выборов с точки зрения избирательных технологий не является конкурентом нашего кандидата. Он является конкурентом ряда оппозиционных кандидатов, у которых он забирает голоса и которым препятствует выйти во второй тур. У Порошенко Зеленский голоса не забирает", - уверен Медведев.

По его словам, это связано с особенностями формирования электорального ядра Зеленского. "Структура его избирателей формируется другим образом - из тех избирателей, которые негативно настроены к власти, и в этом смысле он конкурирует с другими оппозиционными кандидатами и очень успешно", - считают в штабе Порошенко.

Кроме того, Медведев выразил точку зрения, что среди избирателей Зеленского не только те, кто негативно относится к власти, но и те, кто против оппозиции.

Согласно данным опроса украинской социологической группы "Рейтинг", лидером президентской гонки является Владимир Зеленский с результатом 24,9%. За ним следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (18,8%) и Петр Порошенко (17,4%).