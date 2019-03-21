Прокуратура Украины возобновила дело против Саакашвили о попытке захвата власти

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возобновила расследование против экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по подозрению в попытке захвата власти в стране. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

"Возобновить досудебное расследование в уголовном деле по подозрению Михаила Саакашвили в совершении преступления, предусмотренного ст. 15 ч. 1, ст. 28 ч. 3, ч. 1 ст. 256 ("Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") Уголовного кодекса Украины", - говорится в постановлении ГПУ, опубликованном адвокатом в Facebook.

Расследование по данному делу было приостановлено 6 марта 2018 года для исполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. Возобновлено расследование в связи с "появившейся необходимостью в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном деле".

По версии следствия, Саакашвили содействовал радикально настроенным лицам в планировании захвата Верховной рады Украины путем штурма во время протестов в октябре 2017 года, лидером которых он являлся. В материалах дела отмечается, что захват Рады планировался с целью заставить депутатов проголосовать за импичмент президента Украины и за решение о самороспуске.

Саакашвили связал возобновление дела со своим заявлением о планах вернуться на Украину 1 апреля.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля 2018 года экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.