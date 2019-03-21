В Пентагоне признали, что Россия не планирует атаковать страны НАТО

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. Россия сейчас не имеет намерения атаковать союзников Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу, признал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"Я не думаю, что [президент РФ Владимир] Путин в настоящее время намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле слова, потому что я думаю, что совершенно ясно, что цена, которую придется заплатить за это, значительно превысит возможную выгоду", - сказал Данфорд, выступая в четверг в вашингтонском Атлантическом совете.

При этом он отметил, что предпринятые Россией меры по укреплению вооруженных сил осложнили возможности США по распространению своего влияния в мире.

"Русские сейчас разрабатывают потенциал для того, чтобы не дать США возможности воспользоваться преимуществами от альянса с нашими союзниками в Европе, чтобы помешать выполнению наших обязательств в отношении союзников. На протяжении последних 10-15 лет они направили крупные средства на разработку противокорабельных крылатых ракет, баллистических ракет, средств электронного противодействия, средств для противодействия нашим операциям в космосе и в Мировом океане. Все эти меры нацелены на те области, где, как они считают, мы уязвимы", - сказал он.

"В 1990-х годах мы рассматривали как безусловный факт нашу способность распространять свое военное влияние через сеть наших альянсов. Сейчас такая возможность уже не является безусловно гарантированной", - добавил Данфорд.