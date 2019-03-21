Гуайдо заявил, что готовится операция по окончательному захвату власти в Венесуэле

КАРАКАС, 21 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции "Свобода", которая приведет к захвату власти в Венесуэле.

"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе.

Его слова в своем Twitter приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас. Оппозиционер заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро "остались считанные дни".

Гуайдо также заявил, что власти республики боятся арестовать его и поэтому нападают на его сторонников. "Поскольку они [власти] не могут арестовать временного президента [Хуана Гуайдо], они ищут его близких, угрожают им и похищают их. Николас Мадуро или не осмеливается посадить меня в тюрьму или не посылает ко мне правоохранительные органы", - сказал Гуайдо.

По мнению оппозиционера, арест его секретаря Роберто Марреро является "оскорблением не только Хуана Гуайдо, Национальной ассамблеи [однопалатного парламента], венесуэльцев и конституции, но и всего демократического мира".

Ранее Гуайдо утверждал, что Марреро и оппозиционный венесуэльский депутат Серхио Вергара были задержаны агентами Боливарианской службы разведки, а в их домах были проведены обыски. Затем Вергара сообщил, что обыски прошли, но он не был задержан. При этом Вергара также утверждал, что Марреро был задержан.

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