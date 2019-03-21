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Трамп: США следует признать суверенитет Израиля над Голанами

Глава Белого дома подчеркнул, что эти территории представляют стратегическое значение и важны для безопасности Израиля и региональной стабильности

ВАШИНГТОН, 21 марта. /ТАСС/. США следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Об этом в четверг написал в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Спустя 52 года настало время для США признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые представляют стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и региональной стабильности!" - написал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на состоявшихся в среду переговорах с госсекретарем Майклом Помпео добивался того, чтобы США признали суверенитет еврейского государства над значительной частью Голанских высот. По данным СМИ, косвенные признаки указывают на то, что США могут склоняться к удовлетворению этого запроса Израиля.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году израильский парламент принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН 17 декабря 1981 года.

Теги
СШАИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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