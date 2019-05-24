Кто придет на место Терезы Мэй? Краткий гид по возможным кандидатам

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку 7 июня. После этого начнется процесс выбора нового кандидата на пост руководителя страны. Кто мог бы стать следующим премьер-министром? Дэвид Лидингтон Политический обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман писал, что фактический заместитель главы правительства Дэвид Лидингтон является фаворитом на место премьера. С 2010 по 2016 год он занимал должность государственного министра по делам Европы в Форин-офисе (МИД страны). При кабинете Мэй стал лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета, затем получил портфель министра юстиции и лорда-канцлера, а в 2018 году был назначен канцлером герцогства Ланкастерского и главой секретариата правительства.

Описание Дэвид Лидингтон © EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Лидингтон относился к числу римейнеров, то есть сторонников того, чтобы остаться в ЕС. The Guardian отмечает, что чиновник пользуется большим уважением рядовых членов парламента (так называемых заднескамеечников), но его позиция по Brexit может только усилить сумятицу в стане консерваторов. "Если вы думаете, что тори разобщены сейчас, то подождите, пока бразды правления перехватит Мистер Европа", — прокомментировал потенциальное назначение Лидингтона анонимный член кабмина. Майкл Гоув Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Гоув — убежденный и последовательный евроскептик. В первом кабинете Дэвида Кэмерона он занимал должности министра образования, главного парламентского организатора ("кнута") тори, а также парламентского секретаря Казначейства. Во втором — стал министром юстиции и лордом-канцлером. Гоув также руководил избирательным штабом Бориса Джонсона, когда тот намеревался выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера. В команде Мэй чиновник начал работать в 2017 году.

Описание Майкл Гоув © AP Photo/Matt Dunham

Гоув поддерживал заключенную Мэй сделку по выходу из ЕС и полагал, что "сейчас не время менять капитана корабля" (то есть отправлять ее в отставку). В то же время министр воспринимается как кандидат, способный сплотить консерваторов, с одной стороны, а с другой — открытый к более мягкому варианту Brexit, что может устроить римейнеров. Впрочем, как отмечает Би-би-си, именно в силу второго пункта против него могут выступить самые непримиримые брекситеры. По утверждению Financial Times, кандидатуру Гоува как правоцентристского кандидата поддерживают члены парламентской фракции тори, которые придерживаются прагматичного подхода к будущим отношениям с континентальной Европой. Джереми Хант Нынешний глава МИД, экс-министр здравоохранения — "темная лошадка" в гонке за кресло премьера. Он считается одним из самых лояльных Терезе Мэй министров, который поддерживает ее план по Brexit (хотя в 2016 году выступал против самой идеи отделения от ЕС). В одном из интервью Хант подчеркнул: "Надо признать, что ни один премьер-министр на нашей памяти не проходил через такие испытания, как [Мэй]".

Описание Джереми Хант © AP Photo/Alastair Grant

За плечами Ханта — портфель министра культуры, СМИ и спорта (в том числе подготовка к Олимпийским играм 2012 года). В 2018 году он побил рекорд по пребыванию в должности министра здравоохранения Великобритании, проведя на этом посту шесть лет. Форин-офис он возглавил после увольнения Бориса Джонсона. Борис Джонсон Бывший глава МИД и один из архитекторов Brexit остается видной фигурой на британской политической арене и одним из самых ярых критиков Терезы Мэй. В 2016 году Джонсона рассматривали как вероятного преемника Кэмерона, но политик отозвал свою кандидатуру после того, как в гонку за премьерство вступил его соратник Гоув.

Описание Борис Джонсон © EPA-EFE/ANDY RAIN

Потенциальное выдвижение Джонсона поддерживал президент США Дональд Трамп. В прошлом году экс-глава МИД лидировал в рейтинге политиков, которые, по мнению британцев, способны реализовать выход Великобритании из ЕС. Он же возглавлял рейтинг возможных преемников Мэй, причем после увольнения из кабмина уровень поддержки его кандидатуры только вырос. Джонсон покинул правительство из-за несогласия со сделкой, которую премьер заключила с Брюсселем (в частности, из-за вопроса об "ирландском бэкстопе"). Доминик Рааб Бывший министр по вопросам Brexit наряду с Борисом Джонсоном фигурировал в списке наиболее вероятных преемников Мэй. Однако Рааба воспринимают как менее противоречивую фигуру по сравнению с экс-главой МИД. Так же как и Джонсон, министр был евроскептиком и бывшим союзником Мэй, который впоследствии разошелся с ней во взглядах на то, каковы должны быть условия "развода" между Лондоном и Брюсселем. Рааб уверен, что Brexit без сделки — это лучше, чем плохая сделка. О своих премьерских амбициях он не говорит в открытую и пока лишь ограничивается словами "никогда не говори никогда".

Описание Доминик Рааб © EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Саджид Джавид Министр внутренних дел Великобритании, Джавид голосовал за то, чтобы остаться в ЕС (как и Тереза Мэй). The Times отмечала его пятилетний опыт пребывания на постах министра и заместителя министра в четырех разных ведомствах и называла претендентом, который способен объединить расколотую Консервативную партию. К преимуществам Джавида также причисляли его нетипичное для консервативного политика происхождение. Он — выходец из семьи бедных пакистанских иммигрантов, окончивший государственную, а не частную школу и не самый престижный университет.

Описание Саджид Джавид © EPA-EFE/ANDY RAIN

Бонус: Джереми Корбин Лидер оппозиционной Лейбористской партии остается одним из фаворитов букмекеров на пост премьера и угрозой для консерваторов. По данным опросов, если прямо сейчас в стране прошли бы всеобщие выборы, лейбористы одержали бы победу, а Корбин стал бы премьер-министром страны. При этом лейбористы завоевали бы в Палате общин 316 мест и сформировали бы правительство парламентского меньшинства.

Описание Джереми Корбин © Ian Forsyth/Getty Images